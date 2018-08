Līce: Vēl šogad varētu panākt, ka autobusi uz lidostu "Rīga" un no tās kursē arī naktī

Pašlaik no pilsētas centra uz lidostu un atpakaļ iespējams nokļūt ar pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" 22.maršruta autobusu, kura pirmie reisi sākas ap plkst.6 no rīta, bet no lidostas uz Rīgu autobusu satiksme izbeidzas īsi pirms pusnakts. Pasažieri, kas ieradušies ar vēlākiem reisiem, spiesti izmantot taksometru pakalpojumus, taču par šiem braucieniem bieži nākas maksāt neadekvāti augstu cenu.