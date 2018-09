Londonas dizaina biennālē arī Latvijas "zaļā stikla siena"

Londona ir lielākais 21. gadsimta dizaina centrs ne tikai Eiropas, bet arī pasaules līmenī. Jau kopš 2003. gada katru septembri pilsētā norisinās plašs starptautisks Londonas Dizaina festivāls, kura aktīvs dalībnieks un pasākumu iniciators ir Viktorijas un Alberta muzejs (Victoria and Albert Museum, V&A) – prestižākā dizaina nozares institūcija pasaulē. 2016. gadā festivāla aktivitātes tika izvērstas, organizējot pirmo Londonas Dizaina biennāli (London Design Biennale, LDB), kuras vadmotīvs bija “Dizaina utopija” (“Utopia by Design”). 2018. gada izstādes dalībniekiem ir izvirzīta tēma “Emocionālie stāvokļi” (“Emotional States”). 40 valstis no pieciem kontinentiem interpretē šo uzdevumu, ar saviem radošiem un provokatīviem pieteikumiem atklājot, kā dizains spēj ietekmēt un virzīt mūsu emocijas, izaicināt, iepriecināt, pārsteigt un izglītot.

“Matter to Matter” ir instalācija, kurā izmantoti dabīgi materiāli (koks, ūdens) un atspoguļota dabas loma Latvijas kultūrā un ikdienā. Mākslas objekta autors Artūrs Analts iedvesmojies no savas dzimtās pilsētas Rīgas un tās apkārtnes mežiem, kurus ietekmē Baltijas jūras tuvums, veidojot unikālu gaisotni un klimatu. Eksponētajā darbā to iemieso zaļā stikla siena, kas ar eksperimentālu tehnoloģiju starpniecību nodrošina dabīgu ūdens agregātstāvokļa pārejas procesu no gāzes līdz šķidrumam. Vizuāli vienkāršā stikla pamatne ar “maģisku” efektu pārtop par interaktīvu platformu komunikācijai, kas rekonstruē visiem zināmu fizikālu parādību – kondensāciju. Biennāles apmeklētāji tiks aicināti uz stikla virsmas atstāt pašiem savu vēstījumu, gluži kā bērnībā, kad tika zīmēts uz norasojuša loga.