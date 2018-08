Ikauniekam Eiropas līgas grupu turnīrā būs jātiekas Grigorčuka vadīto "Astana"

"Jablonec" piektdien notikušajā izlozē tika ielozēta K apakšgrupā, kurā sacentīsies arī Ukrainas klubs Kijevas "Dinamo" un "Stade Rennais" no Francijas.

Tikmēr Šveices komanda "Zurich", kur otrais vārtsargs ir Andris Vaņins, cīnīsies A grupā pret Vācijas vienību Leverkūzenes "Bayer", Razdragas "Ludogorets" no Bulgārijas un Kipras klubu Larnakas AEK.

Savukārt citās grupās pazīstamais Anglijas klubs Londonas "Arsenal" spēkosies E grupā, kur būs arī Portugāles komanda Lisabonas "Sporting", Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas un Ukrainas vienība Poltavas "Vorskla".

Tikmēr cita Londonas komanda "Chelsea" piektdien tika ielozēta L grupā, kur kopā ar to cīnīsies Grieķijas klubs Saloniku PAOK, Barisavas BATE no Baltkrievijas un ungāru vienība Sēkešfehērvāras "MOL Vidi".

Citviet pagājušās sezonas UEFA Eiropas līgas fināliste Marseļas "Olympique" no Francijas spēkosies H apakšgrupā kopā ar Romas "Lazio" no Itālijas, Vācijas vienību Frankfurtes "Eintracht" un Limasolas "Apollon" no Kipras.