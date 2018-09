"Skaņu mežs" izziņo koncertu Dzejas dienu ietvaros

Olafs Rups, ko medijs BBC nodēvējis par brīvās improvizācijas virtuozu, tiek uzskatīts par vienu no Vācijas brīvās improvizācijas scēnas izcilākajiem ģitāristiem. Viņa tehnikas interesantākā iezīme ir, ka viņš ģitāru spēlē īpašā satvērienā – turot to vertikāli gluži kā to dara ķīniešu lautas spēletāji. Rups ir iesildījis ievērojamo rokgrupu Swans un uzstājies ar tādiem improvizētājiem kā Tonijs Baks (Tony Buck), Tristans Honsingers (Tristan Honsinger), Šodzi Hano (Shoji Hano), Mihaels Vertmillers (Michael Wertmüller) un Džons Zorns (John Zorn).