Nianses, kas mājoklī ieviesīs rudens sajūtu

Pelēkai krāsai ir savs šarms, bet laikā, kad tā ņem virsroku, labāk izvēlēties krāsainus mājas dekorus. Tas attiecas arī uz paklāju. Krāsains paklājs telpā radīs siltu, aicinošu atmosfēru, it īpaši to varēs izjust brīdī, kad mainās gadalaiki, proti, lapas sāk krāsoties, bet vakari pienāk daudz vēlāk.

Izmanto rudens priekšrocības un izgatavo lētu, bet greznu mājas dekoru. Vasarā telpas izgrezno ziedi, bet rudenī tās ir košās lapas. Sāc vākt lapas jau šodien, kamēr tās vēl zaļas, un ik pēc dažām dienām papildini kolekciju. Lapas vari nospiest un fotorāmītī izveidot to pakāpenisku pāreju – sākot no zaļākās, beidzot ar tumšākajām. Tāpat lapas var savērt virtenēs un izveidot neaizmirstamu mājokļa rotājumu. Izmanto arī citus augus – izliec vāzēs koku zarus ar palikušajām ogām vai izveido kompozīcijas no kaltētajiem ziediem.