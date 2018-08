"Rīga Ghetto Basket" pirmo reizi iekļūst pasaules tūres posma finālā

Līdz ar to finālā kādā no pasaules tūres posmiem "Rīga Ghetto Basket" spēlēs pirmo reizi. Turnīra noslēdzošajā mačā piektdien Latvijas komanda spēkosies pret Serbijas vienību "Novi Sad", kas sacensībās izlikta ar pirmo numuru.

Ceturtdaļfinālā "Rīga Ghetto Basket" ar 21:12 pārliecinoši apspēlēja turnīra desmito numuru "Vrbas" no Serbijas.

Savukārt pirmajā C grupas mačā "Rīga Ghetto Basket" komanda ar 20:17 uzveica ar septīto numuru izlikto "Gagarin" no Krievijas, bet otrajā grupas cīņā Latvijas vienība ar 21:14 pārspēja "Belgrade" no Serbijas, kam piešķirts sestais numurs. Ar divām uzvarām divās spēlēs "Rīga Ghetto Basket" guva panākumu grupā, tādējādi droši sasniedzot ceturtdaļfinālu.