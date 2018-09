Bavārijā deg naftas pārstrādes rūpnīca

FOTO: Ekrānšāviņš no Twitter

Vācijas dienvidos netālu no Ingolštates šorīt izcēlies ugunsgrēks uzņēmuma „Bayernoil” naftas pārstrādes rūpnīcā. Policija norobežojusi 130 hektārus plašu teritoriju ap rūpniecisko zonu, lai pasargātu no briesmām cilvēkus, kas varētu šai vietai tuvoties. Liesmu dzēšanā ir iesaistīti apmēram 200 ugunsdzēsēji, bet vismaz astoņi cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Trīs no cietušajiem ir smagā stāvoklī.