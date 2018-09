Rīgas Centrāltirgū izveidots direktora amats sporta jomā

„Rīgas satiksmē” Jefimijs Klementjevs kā konsultants pērn saņēmis 6540 eiro, turklāt deklarācijā viņš norādījis arī vairākus amatus Rīgas Centrāltirgū, no kura pagājušajā gadā saņēmis 13 595 eiro – krietni vairāk nekā pamatdarbā Rīgas domē. Kopumā no 2010.gada līdz 2015.gadam Klementjevs „Saskaņai” ziedojis 15 792 eiro. Rīgas Centrāltirgus ir pašvaldības kapitālsabiedrība, tādēļ atbildīgs par to ir arī galvaspilsētas mērs Nils Ušakovs.