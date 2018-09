Pātelainens savainotā Kameša vietā un Latvijas futbola izlasi izsauc Višņakovu

Višņakovs sākotnēji nebija iekļauts to spēlētāju sastāvā, kuri gatavojas Nāciju līgas cīņām pret Andoru un Gruziju, taču sastāvā iekļuvušais Kamešs no "Liepāja"/"Mogo" komandas pēdējā "SynotTip" futbola virslīgas mačā pret Jūrmalas "Spartaku" iedzīvojās savainojumā. Līdz ar to Pātelainens lēma, ka Kameša vietā komandai pievienosies "Spartaka" futbolists Višņakovs.