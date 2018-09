“Noraujot OIK stopkrānu”, paredz tiesvedības par €200-500 miljoniem; politiķi piedāvā dažādus risinājumus

Divas lietas, ko sola gandrīz visas partijas, ir atņemt atbalsta maksājumus "Latvenergo" TEC 2 un rīkot padziļinātas pārbaudes uzņēmumos, kas pelna ar dārgās zaļās enerģijas ražošanu. Bet daži no partiju piedāvājumiem ir gluži fantastiski, solot piedzīt visu naudu, kas 10 gadu laikā samaksāta uzņēmējiem.

Pusgadu pēc "Nekā personīga" atklātajām OIK krāpniecības shēmām Ekonomikas ministrija nodibināja darba grupu, kam līdz augusta sākumam bija jāgatavo priekšlikumi OIK sistēmas izmaiņām. Augusta vidū to skatīja Valdība un nolēma, ka priekšlikumi jāuzlabo līdz septembrim.

Jaunās vienotības Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens piedāvā piecu soļu plānu, ko varot īstenot ne ātrāk kā trijos gados. Tiek solīts uz diviem gadiem ieviest subsidētās elektroenerģijas nodokli. Tad - jaunas prasības biogāzes stacijām, reformēt jaudas maksājumus, elektrības ražotājiem izsniegt zaļos sertifikātus. Galvenais esot izvairīties no dārgām tiesvedībām. "Ja mēs apturam un "noraujam stopkrānu", mēs ieraujam valdību iespaidīgās tiesvedībās. Teiksim tā - starp 200 un 500 miljoniem es paredzētu tiesvedību," sacīja Ašeradens.

Visradikālāk vērsties pret OIK saņēmējiem piedāvā "Saskaņa", KPV.LV un arī Jaunā Konservatīvā partija. "Saskaņa" un KPV domā, ka līdz šim izmaksāto naudu var uzskatīt par neatļautu valsts atbalstu, kas līdz pagājušajam gadam neesot bijis saskaņots ar Eiropas Komisiju. Tāpēc 10 gados samaksāto var no uzņēmējiem piedzīt.

"Attīstībai/PAR" un Latvijas Reģionu apvienība arī iesaka pārtraukt OIK maksājumu par TEC2 staciju iekasēt no elektrības lietotājiem, bet finansēt to no valsts budžeta. Reģionu apvienība tam naudu sola atrast auditējot valsts iestāžu rīkotos konkursus un iepirkumus. "Attīstībai/PAR" ir piezemētāks plāns - rīkot stingras pārbaudes, samazināt OIK uzņēmēju peļņas procentu, atjaunot subsidētās elektroenerģijas nodokli.