Sprūdam labvēlīgos spriedumus pieņēmusī tiesnese nepiekrīt, ka pieļāvusi rupjas kļūdas

Bičkovičs saka, ka šis pētījums ietver 44 lietu analīzi, un pētniekiem nebija jāpierāda, ka ir pārkāpumi: "Jo tos pārkāpumus savulaik, iespējams, jau tajā 2014.gadā - novērsa, izskatot protestus lielākajā daļā no šīm lietām, visas juridiska rakstura kļūdas tika izlabotas jau tajā laikā. Respektīvi, Augstākajai tiesai atceļot šos nepareizos vai kļūdainos nolēmumus."

"Pilnībā piekrist, ka esmu pieļāvusi nolēmumos nopietnas kļūdas, es nevaru. Lēmumus es pieņemu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, izvērtējot lietas materiālus, ņemot vērā laika distanci, kas jau ir pagājusi no šo lēmumu pieņemšanas brīža, es uzskatu, ka šie lēmumi ir pareizi un atbilst likumam," "Nekā personīga" paziņoja Zaškina.

Pēc viņa teiktā, pēdējos gados tie ir burtiski daži protesti, kas ir iesniegti maksātnespējas procesu lietās, un ir veikts ļoti liels darbs, lai šo sfēru sakārtotu. "Vai viss ir kārtībā - tā, protams, apgalvot nevar, bet to, ka ir būtiski uzlabojies stāvoklis - jā," uzskata ģenerālprokurors.

Daudzi skaļākie vārdi no administratoru rindām ir pazuduši arī tāpēc, ka nevēlas atklāt savus ienākumus, ko paredz viņu valsts amatpersonas statuss.

Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta direktore Alla Ličkovska norāda: "Mūsu pārbaudes liecina, ka, neskatoties uz to, ka lielākā daļa no tiem administratoriem, kas publiski izskanējuši saistībā ar to, ka ir pieļāvuši pārkāpumus, profesijā vairs nestrādā, joprojām, turpinot iet pārbaudēs, mēs konstatējam, ka apmēram 80% gadījumu atzinumi ir negatīvi. Mūsu ieskatā šie pārkāpumi nebūt nav formāli."