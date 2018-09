Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Latvijā “Kurbads” būs favorīts

Diezgan prāvas pārmaiņas “LU/Zemgalē”. Veselības likstas neļauj strādāt Haraldam Vasiļjevam, tādēļ jau no sezonas sākuma galvenais treneris būs Valerijs Kuļibaba, bet palīdzēs viņam bijušais liepājnieks Igors Ļebedevs. No Liepājas sev līdzi dabūjot aizsargu Iļju Makarovu, uzbrucējus Māri Miezi un Aleksandru Novikovu.

Komandu papildinājuši bijušais HK “Rīga” kapteinis MHL Aleksejs Popovs, kā arī Latvijā atgriezušies divi jaunekļi no Ziemeļamerikas – Kristers Bormanis un Ričards Bernhards. Visticamāk, ka Jelgavā piestās arī Begovs un Prūsis, taču abu spēlēšanai ir diezgan pamatīgi zemūdens akmeņi. “Zemgalē” spēlēs arī pērn “Dinamo” mēģinātais Juliāns Misjus un no Norvēģijas atgriezies aizsargs Rinalds Rosinskis, šobrīd gan ārstē savainojumu.

Komandas vadība, ieskaitot menedžeri Kasparu Repšu, gados jauna – 35, 34, 32, 28 gadi. Jauni, strādīgi un ar vēlmi mācīties. “Liepājas” liktenis un punktu daudzums tabulā būs atkarīgs no iespējamās sadarbības ar “Dinamo”. Ja uz Liepāju tiks nosūtīti “Dinamo” astes gala puikas, arī abi liepājnieki Egils Kalns un Roberts Mamčics, jo labāk vēju pilsētai.

Arī HS “Rīgai” punktu tabulā būs vairāk, ja izdosies piesaistīt uz HK “Rīgu” (MHL) aizsauktos, taču Sorokina un Jura Ozola trumpis – labi treniņu apstākļi, abi treneri no Latvijas U-18 izlases. Cerams, ka sezonas laikā jaunie progresēs. Toties otrs OHL jaunpienācējs – Gunāra Ķirsona “Lido” ir pilnīgs melnais zirdziņš.

Pārsvarā no Kazaņas, no kurienes nu jau vairākus gadus ir arī viens no “Lido” treneriem Antons Samsihins. Latvijas Hokeja federācija gājusi pretī “Lido”, atļaujot pārkāpt leģionāru kvotu (pieci). “Lido” pieteikumā pagaidām ārzemnieku ir desmit. Un laikam jau arī galvenais treneris bez LHF licences. Kas arī ir pārkāpums.