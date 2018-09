Rehabilitācija ir mūža darbs, kas ir jādara visu laiku: saruna ar rehabilitācijas centra “Poga” audiologopēdi Jeļenu Kondratjevu

Audiologopēds strādā ar cilvēku no dzimšanas līdz pat sirmam vecumam. Mēs strādājam ar absolūti visām vecuma grupām. Bērnībā nodarbības vairāk var būt saistītas ar attīstības traucējumiem, bet vēlāk ar traucējumiem, kuru izcelsme ir dažādi smadzeņu bojājumi, kuras ietekmē runu un valodu. Valodas un runas traucējumi ir atšķirīgi. Ja mēs runājam par runas traucējumiem, tie varētu būt skaņu izrunas traucējumi, par kuriem iedomājas lielākā daļa sabiedrības, bet tā ir tikai maza daļa no mūsu darba. Savukārt valoda ir komunikācijas instruments, kuru mēs varam izmantot ļoti dažādos veidos un līmeņos. Tā ir sistēma, kas palīdz mums saprasties. Šī sistēma var būt traucēta ļoti dažādos līmeņos, tad ir nepieciešama audiologopēda palīdzība.

Vēl viena liela problēma ir tā, ka reģionos trūkst speciālistu vai tie vispār nav pieejami – pie mums brauc cilvēki no reģioniem, jo saka, ka pierakstīties pie atbilstoša speciālista savā reģiona ārstniecības iestādē nav iespējams. Rehabilitācija ir mūža darbs, kurš ir jādara visu laiku. Tā mainās un nāk klāt jauni rehabilitācijas uzdevumi, bet visu mūžu pacientam būs pagrūti izbraukāt no citas pilsētas uz galvaspilsētu. Valsts apmaksā tikai nelielu daļu no visa – rehabilitācijas kursus ap 10 nodarbībām dažas reizes gadā,kas ir krietni par maz, jo bērniem rehabilitācija nepieciešama visu laiku.