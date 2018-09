Latvijas Universitātē šogad uzņemti 4305 studenti

"Mēs zinām, ka ražas laiks universitātē ir jūnijā, bet gada sākums ir septembrī. Šis ir mūsu valsts simtgades gads, tas ir LU simtgades ieskaņas gads, kurā mūs sagaida daudz jaunu izaicinājumu un uzdevumu. Atcerēsimies to, ka gan valsts, gan LU simtgades atcere ir nevis gremdēšanās nostalģiskās atmiņās par to, kas ir bijis vai varētu būt, bet gan par to, kā mēs strādāsim tālāk, kā mēs augsim tālāk," LU svinīgajā darbinieku kopsapulcē, sākoties jaunajam studiju gadam, sacīja Muižnieks.