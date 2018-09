Vita Baļčunaite dalās atklāsmēs, pie kurām nonākusi pēc operācijas

“Dažreiz mēs izliekamies drosmīgāki, nekā esam gatavi būt, lai pārliecinātu paši sevi vai arī nesāpinātu, pasargātu kādu citu. Tomēr, pārliecinot citus vai kaut vai vienu cilvēku, vai sevi, noticam paši un kļūstam par tiem, kas vēlamies būt. Jo tieši attieksme, izvēle un rīcība nosaka to, kas mēs esam. No domas, no izvēles, no vēlmes, no ticības un uzticēšanās Visumam sākas mūsu ceļš uz realitāti.