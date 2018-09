Itālijas "Grand Prix" sesto vietu izcīnījušais Grožāns diskvalificēts no posma

Jau ziņots, ka svētdien uzvaru svinēja "Mercedes" komandas britu pilots Lūiss Hamiltons. Otrais bija soms Kimi Raikonens no "Ferrari", bet trešajā vietā ierindojās Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass no Somijas.

Līdz ar to uz sesto vietu pakāpies cits franču braucējs Estebans Okons no "Racing Point Force India", septītais ir viņa komandas biedrs Serhio Peress no Meksikas, bet astotais - "Renault" vienību pārstāvošais spānis Karloss Sainss. Savukārt devītais ir kanādietis Lenss Strols no "Williams", bet labāko desmitnieku noslēdz viņa komandas biedrs, krievs Sergejs Sirotkins.