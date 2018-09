Iepazīsties ar spridzīgajiem “Lauku sētas” jaunās sezonas dalībniekiem!

Krišjānis Berģis (26 gadi)

FOTO: TV3 publicitātes

Krišjānis Berģis no Vandzenes Talsu novadā ir zemessargs un uzskata, ka gūtā pieredze noteikti palīdzēs kļūt par “Lauku sētas” uzvarētāju. Bravūrīgs, pašpārliecināts, ātrs un spēcīgs, bet vai ar to pietiks, lai kļūtu par puišu komandas līderi? Tiek uzskatīts arī par ļaunāko no dalībniekiem, kurš ar indīgām piezīmēm neskopojas. Starp Krišjāni un Zani ātri vien uzplaiksnīja abpusējas simpātijas, bet vai tās tiešām ir patiesas, vai tikai koalīcijas veidošanas pamats? Kurš kuru nodos – Zane Krišjāni vai Krišjānis Zani? Bet ir taču teiciens – tāda ir dzīve!

Sanita Šņepste (35 gadi)

FOTO: TV3 publicitātes

Sanita Šņepste no Valkas (“Lauku sētā” saukta par lielo Sanitu) strādā par frizieri, bet lauku darbi viņai nav sveši, piemēram, vistas kāvusi jau pamatskolas vecumā. Neviens darbs nav neizdarāms, un, ko liek, tas jādara. Sanita viennozīmīgi ir līdere, kurā klausās ne tikai meitenes, bet arī puiši. Viņa nepaklusēs un nepakautrēsies iesaistīties strīdos, bet tajā pašā laikā ar puišiem labprāt pakoķetēs, ja tas dos labumu meitenēm, – īsi svārciņi un dupsis, pagriezts pret puišiem, ir tikai labs ierocis, kā novērst viņu uzmanību. Tā kā Sanita ir viegli aizkaitināma, viņas balsi sadzirdēs visi. Lokomotīve, kura velk daudzus, bet uzticas tikai sev, jo šī ir spēle, kurā dunčus trin visi un vienā mirklī pat it kā vājākie un klusākie var nostāties pret stipro. Sanita dara, bet vai pirms tam padomā, kā rīkoties ir izdevīgāk, lai nokļūtu līdz finālam?

Zane Sterķe (24 gadi)

FOTO: TV3 publicitātes

Zane Sterķe no Kandavas ir grāmatvede, un lauku darbi viņai nebūt nav tie tuvākie. “Lauku sētā” viņa piedalās, jo grib izbaudīt kārtīgu piedzīvojumu. Zane visiem saka, ka uzvarēt nemaz nevēlas, un vienkārši peld kā niere pa taukiem. Vai tā Zane citiem cenšas aizmiglot acis? Simpātijas pret pretējās komandas dalībnieku Krišjāni parādās jau pirmajās dienās. Zane un Krišjānis teju katru brīvo brīdi pavada kopā. Zane savas neizlēmības, vieglprātības dēļ kļūst par ļoti svarīgu dalībnieku, jo par viņas balsi cīnās gan meitenes, gan puiši. Vai viņa nodos meiteņu komandu?

Aija Dembovska (21 gads)

FOTO: TV3 publicitātes

Aija Dembovska no Rīgas ir šovu zvaigzne un “Lauku sētā” piedalās, lai atrastu savu otro pusīti, un sākums ir daudzsološs – jau pirmajās naktīs viņa guļ zem vienas segas ar Rasmusu. Taču drīz vien visi dalībnieki no Aijas sāk novērsties, jo Aija to vien darot, kā izrādoties un melojot. Kad Aija ir nedēļas galvenais pavārs, neviens nav paēdis, jo ar higiēnas ievērošanu Aijai esot problēmas. Aijai vai ik uz soļa tiek veltītas dažādas rupjības – Ingars viņu dēvē par “Lauku sētas” prostitūtu, bet Krišjānis draud, jo Aija visu laiku visus apmelojot. Aija spiedienu no dalībniekiem nevar izturēt un teju katru dienu vairākkārt raud. Aija izvācas no dalībnieku naktsvietas un dodas gulēt saimnieka vecajā mašīnā. Ar katru nedēļu kļūst arvien trakāk, un Aija vairs pat nepiedalās iknedēļas darbos, kā rezultātā meiteņu komandai visu pagūt ir aizvien grūtāk.

Sanita Putniņa (35 gadi)

FOTO: TV3 publicitātes

Sanita Putniņa no Cēsīm (Lauku sētā saukta par mazo Sanitu un Maziņš) ir klusa, mierīga, kautrīga lauku meitene, kurai no lauku darbiem visvairāk patīk ravēšana, bet ļoti baidās no lielajiem lopiem. “Lauku sētas” saimniekiem ir desmitiem savvaļas govju – vai tas liegs viņai tikt ar darbiem galā? Auguma dēļ tiek pie iesaukas Maziņš, un “Lauku sētā” iemantojusi uzticamākās, godīgākās un labsirdīgākās dalībnieces statusu – ne ar vienu negrib kašķēties, labāk paklusēs un piekāpsies... Bet varbūt tā ir tikai viltība?

Līga Poškus (62 gadi)

FOTO: TV3 publicitātes

Līga Poškus no Rīgas ir cilvēks orķestris – mūziķe, vecmāte, kāpj kalnos. Īsumā – īsta avantūriste, un otru tādu kā Līga pat ar uguni neatradīsi. “Lauku sētā” Līga ieradusies ar mērķi vairot labo, mierināt un nepieļaut strīdus! Dzīvi tver viegli un ar baudu. Tic visam labajam, bet vai pārējie dalībnieki neliks viņai cilvēkos vilties? Līga citus cenšas neaprunāt un aizstāvēt, bet katram ir tik nervu šūniņu, cik ir, un daži eksemplāri spēj pat Līgu izvest no pacietības. Darbos nebūt nav tā ātrākā, un tas nereti kalpo par iemeslu savstarpējiem kašķiem.