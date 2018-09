Grupa Lazarus ar macOS ļaunprogrammatūru uzbrūk kriptovalūtu biržām

GReAT analīze liecina, ka iekļūšana biržas infrastruktūrā sākās, kad no kriptovalūtu tirdzniecības programmatūru izstrādes uzņēmuma leģitīma izskata vietnes neko nenojautošs uzņēmuma darbinieks lejupielādēja trešas puses lietotni.

«Mēs ievērojām grupas Lazarus augošo interesi par kriptovalūtu tirgiem 2017. gada sākumā, kad Lazarus operators vienā no saviem serveriem instalēja Monero izraces programmatūru. Kopš tā laika grupa ir vairākkārt pamanīta uzbrūkam kriptovalūtu biržām, kā arī parastām finanšu organizācijām. Fakts, ka grupa ir izstrādājusi ļaunprogrammatūru, lai līdztekus Windows lietotājiem inficētu macOS lietotājus, un, visticamāk, pat izveidojusi pilnīgi viltotu programmatūras izstrādes uzņēmumu un pašu programmatūru, lai varētu piegādāt šo ļaunprogrammatūru, drošības risinājumu neatklāta, nozīmē, ka grupa saskata potenciāli lielu peļņu no visas operācijas un katrā ziņā tuvākajā laikā ir gaidāms vairāk šādu gadījumu. Šis gadījums ir brīdinājuma signāls macOS lietotājiem, it īpaši, ja viņi izmanto Mac datorus, lai veiktu darbības ar kriptovalūtām,» norāda Kaspersky Lab GReAT Āzijas un Klusā okeāna reģiona grupas vadītājs Vitālijs Kamļuks.