Daniela Kreiga sieva Reičela Vaisa laidusi pasaulē abu pirmo kopīgo atvasi

Vaisai no iepriekšējām attiecībām ar kino režisoru Darenu Aronovski ir 12 gadus vecs dēls Henrijs, bet Kreigam no laulībām ar aktrisi Fionu Londonu ir 26 gadus veca meita Ella.

Pāris salaulājās 2011. gadā jūnijā privātā ceremonijā Ņujorkā, uz kuru bija uzaicināti tikai četri viesi, no kuriem divi bija viņu bērni.

Kreigs pasaulē vislabāk pazīstams ar spiega Džeimsa Bonda lomu, savukārt Vaisa ar dalību filmās "The Constant Gardener", "The Mummy", "The Lobster" un "Constantine".