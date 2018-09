"Rīgas meži" par astoņu gadu apsaimniekošanas plānu saņēmuši 25 iebildumus

Kauniste apstiprināja, ka ir viens no tiem, kurš iesniedzis savu viedokli par "Rīgas mežu" apsaimniekošanas plānu sabiedriskās apspriešanas laikā, lai gan atzina, ka sabiedrības iesaiste šajos procesos esot niecīga. "Ir tāda Orhūsas konvencija, kas paredz, ka šādu plānu izstrādē ierēdņu īpatsvaram ir jābūt tieši tikpat lielam kā sabiedrības un ka šai savienībai kopā jāveido tik nozīmīgi dokumenti, kas ļautu arī novērst daudzas nelabvēlīgas darbības. Taču es par šādu apspriedi uzzināju netīšām, no paziņas. Nepietiek ar to, ka šos paziņojumus ieliek "Rīgas mežu" mājaslapā, kuru praktiski neviens iedzīvotājs nekad neapmeklē. Pielieciet šos paziņojumus ciemos un mazpilsētās pie ziņojuma dēļiem ar milzīgiem burtiem. Ja mani vecāki, kuri ir pensionāri, būtu ko zinājuši par šo apspriedi - viņi pirmie iestātos pret koku izciršanu, taču viņi to nezināja, jo nelieto internetu," kritiku neslēpa iedzīvotājs.