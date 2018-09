Policija nošāvusi seriāla “Ātrā palīdzība” aktrisi Vanesu Markezu

Apmēram divos pēcpusdienā viņas dzīvesvietā ieradās policija, lai veiktu pārbaudi. Kārtības sargi Markezu sastapuši sliktā stāvoklī, ciešam no lēkmēm un garīgās veselības traucējumiem. Pēc tam, kad viņi pusotru stundu centušies aktrisei piedāvāt medicīnisko palīdzību, viņa paņēmusi rokā ierocim līdzīgu priekšmetu un vērsusi to pret policistiem. Pašaizsardzības nolūkos viens no policijas darbiniekiem reaģējis, sašaujot aktrisi.