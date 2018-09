Britu robežsargi aiztur narkotiku kontrabandistus ar tonnu kokaīna; aizturēto vidū arī Latvijas pilsonis

Katamarāna kapteinis Rihards Musts no Igaunijas, apkalpes locekļi Voldemārs Gailis no Latvijas un Raimonds Dijkstra no Nīderlandes, kā arī divi briti bez noteiktas dzīvesvietas - Naidžels Klārks un Dīns Voterss - aizvadītajā nedēļas nogalē stājās Bristoles miertiesas priekšā un tika apsūdzēti plānos organizēti importēt lielu daudzumu kokaīna.