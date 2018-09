ĀM cenšas cenzēt žurnālisti, kas atklāj "bardaku" Latvijas vēstniecībās

kura ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes doktorante un pērn bija nolēmusi, ka par godu Latvijas simtgadei apbraukās Latvijas vēstniecības un aprakstīs to arhitektūru, interjeru un dizainu. Pirms tam tikusies ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem, kas bijuši atsaucīgi. Pirms vizītēm gan vajadzējis ar ministriju parakstīt sadarbības līgumu, kas paredz rakstu atrādīšanu, un, neko ļaunu nenojaušot, Baiba Vērpe līgumu arī parakstījusi.

“Kad es atnācu, atnācu pie vēstniecības ēkas, es to vēstniecības ēku faktiski neredzēju. Tā bija aizsegta ar milzīgiem kokiem, koki bija nekopti, ar sausiem zariem. Tad celiņš bija nenovākts, ar sausām lapām, zālājs bija izdilis, pie fasādes karājās valsts karogs, kas jau bija izbalējis, violetīgs, krāsa no karoga bija notecējusi pa fasādi līdz pat vēstniecības plāksnei, un tādu šo vēstniecību es ieraudzīju,” norāda Baiba Vērpe.

Sākumā Baiba Vērpe vērsusies pie žurnāla “Latvijas architektūra” ar domu, ka to tā nevar atstāt, pēc tam aprakstījusi situāciju arī pašai ĀM. Rezultātā trūkumi bijuši novērsti. Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis arī “Aizliegtajam paņēmienam” atzīst, ka ne viss ir bijis labi un ēkas pārvaldnieks saņēmis brīdinājumu.

Tas viss rakstā nav parādījies, bet ĀM savukārt cenzējusi arī teikumu, ka Latvijas pārstāvniecībā Ņujorkā ANO atrodas Jaņa Rozentāla glezna Gaujas ieleja Siguldā, kas aizgūta no Nacionālā mākslas muzeja. Kā vēlāk noskaidroja raidījums, muzejs par šo gleznu neko nezina.

Problēmas radušās arī par Latvijas vēstniecību Londonā. Žurnāliste, tur viesojoties, pamanījusi, ka ēkas starpstāvos iebūvēta sauna, un to rakstā netieši arī pieminējusi, taču Ārlietu ministrija to lūgusi no raksta izņemt laukā. Kā liecina labojumu vēsture rakstu rediģējusi Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba Braže.