Latvija un Lietuva skatītājiem simtgadē dāvina abu valstu opernamu apmaiņas viesizrādes

Džuzepes Verdi opera "Dons Karloss“ Lietuvas Nacionālā operas un baleta teātra iestudējumā ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem teātra notikumiem valstī, un diametrāli pretējās atsauksmes tikai pierāda, ka šī Verdi meistardarba versija uz skatītājiem atstāj ļoti spēcīgu iespaidu. Un kā gan citādāk, jo "Dons Karloss“, kas pieder lielās vēsturiskās operas žanram, ir visaptverošs mākslas darbs, kurā apvienojas brīnišķīgs muzikālais materiāls, iespaidīgi vēsturiskie personāži un dramatisks stāsts.

Iestudējuma radošā komanda ir atteikusies no teatrāla ilustratīvisma un koncentrējas uz mūzikā un tekstā ietverto dziļāko jēgas slāņu atklāšanu. Režisora Gintera Krēmera mērķis bija iedziļināties Džuzepes Verdi operā un atbrīvot to no visām klišejām, kas radušās jau kopš pirmizrādes Parīzē 19. gadsimtā. Režisora iedvesmas avots šim iestudējumam bija rokzvaigznes Deivida Bovija spožais atvadu sveiciens, viņa pēdējā albuma "Blackstar“ tituldziesmai veidotais videoklips.