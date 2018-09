Pētījums: Lietuva no PSRS budžeta nav saņēmusi vairāk, nekā tajā iemaksāusi

Kā viņš apgalvoja izdevumam "Ļitovskij kurjer", brīdī, kad Lietuva "iestājusies" Padomju Savienībā, tā esot bijusi agrāra valsts, kurā 74% iedzīvotāju bijuši nodarbināti lauksaimniecībā, bet rūpniecības produkcijas apjoma ziņā Lietuva trīs reizes atpalikusi no vidējā līmeņa PSRS un bijusi vienā no pēdējām vietām dzīves līmeņa ziņā.

Pēc vēstnieka teiktā, Lietuva PSRS sastāvā guvusi iespējas "attīstīt savu tautsaimniecību plašākos mērogos, nekā to atļautu saražotā nacionālā ienākuma apmēri", un kapitālieguldījumi Lietuvas ekonomikā laikā no 1940. līdz 1990.gadam sasnieguši 65 miljardus dolāru, uzceļot Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcu, Ķēdaiņu ķīmisko rūpnīcu, Jonavas mākslīgā mēslojuma rūpnīcu un Ignalinas atomelektrostaciju, tādēļjautājums par to, ka Krievijai kā Padomju Savienības juridiskajai mantiniecei jāmaksā Lietuvai kompensācija, esot "nepamatots un absurds".