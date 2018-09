Kas nogalināja Ukrainas separātistu līderi Aleksandru Zaharčenko: trīs iespējamie varianti

Jāatceras, ka liela daļa no separātistu līderiem, kuri nāca pie varas Ukrainas konflikta sākumā – 2014. un 2015. gadā, bija no salīdzinoši vienkāršām aprindām un nebija apveltīti ar prasmēm veidot kompromisus, kas ir viens no politikas pamatelementiem. To varas atslēga bija spēja salīdzinoši ātri mobilizēt militāri spējīgus kaujiniekus, kuri spētu atņemt Ukrainas valdībai teritorijas un nodrošināt to pārvaldību. Pats Zaharčenko pirms konflikta sākuma strādāja par elektriķi ogļu raktuvēs un bija arī nevalstiskās organizācijas «Oplot» vadītājs Doņeckā, kura, ļoti iespējams, jau iepriekš saņēma finansējumu no Krievijas, kā arī nodarbojās ar prokrieviskas ideoloģijas izplatību un militāras ievirzes darbību (piemēram, kara veterānu aprūpi, Otrā pasaules kara sarkanās armijas pieminekļu aprūpi). «Oplot» darbojās arī kā MMA cīņas klubs, kura biedriem tika mācītas kaujās lietojamas prasmes. Tieši Zaharčenko spēja ātri un operatīvi izmantot organizācijas biedrus Ukrainas valdības ēku pārņemšanai Doņeckā, padarīja viņu par vienu no ietekmīgākajiem spēlētājiem valsts austrumos.