Ļaudis dalās pirmajos iespaidos par "IKEA"

Ceturtdien, 30. augustā, durvis vēra Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas preču kompānijas "IKEA" jaunais veikals Rīgā. Kā informē uzņēmuma pārstāvji, pirmajā dienā to apmeklēja 20 tūkstoši cilvēku, un arī nedēļas nogalē veikalu teju vai gāza riņķī. Lūk, kādi ir pirmie iespaidi par jaunatklāto "IKEA" no sociālajiem tīkliem.
Kādam jābūt pirmajam randiņam? Nu tādam, nu tādam.... ka paliec ar muti vaļā, esi apmulsis, sajūties kā tīnis, bet ir laime pilnīga! Jā, tāds bija mūsu pirmais randiņš ☺️! Turpinot runāt par randiņiem, jau rudenī durvis vērs @ikealatvija , un tas noteikti daudziem būs pirmais randiņš (metaforiski izsakoties 😄) ! #blogger #latvianblogger #latvia #couple #date #carrymehome #ikea #ideas #ikealatvija #irlaime #randiņš #ārprāc #nesmanimājās #instalife #picoftheday
Как научиться сохранять порядок на косметическом столике?😀🤷🏼♀️ Этот вопрос точно не ко мне🙅🏼♀️😰 Поэтому в очередной раз приступаю к уборке. Кстати, раньше я терпеть не могла уборку🙄 Все изменилось после того, как появились своих личные квадратные метры.🤩🏡 Сейчас уборка даже может доставлять удовольствие😅👍🏻 Это своего рода релакс для меня. Когда дома порядок, в голове автоматически становится «чище». У вас тоже так?🤨 Особенно люблю избавляться от ненужных вещей и делать «зачистку» в гардеробе💁🏼♀️🔥 Раз в 2-3 месяца я беру в руки большой мешок и хожу с ним по дому до тех пор, пока не наполню его ненужными/отслужившее свое вещами. Когда мешок полон, отправляю его в мусорник. Это такой кайф🤤 Хотя, нужно учиться не покупать ненужные вещи☝🏼 Но это уже совсем другая история😅😅😅 . Расскажите как вы относитесь к вещам? Часто ли делаете зачистки в доме? Грешите покупкой зачастую ненужных вещей?😰
🙊Поддались ажиотажу🙈 ⠀ Мы, хоть, и не были в первый день открытия @ikealatvija но любопытство взяло вверх и вечером, на второй день открытия,после работы всей семьей двинулись в новый «развлекательный центр» 😝😁 #ikealatvija ⠀ Естественно, я не устояла перед голубой мечтой,практически каждой девушки 🙈😁 и сфоткалась с этим чудо «лакшери» креслом 🤪 ⠀ #ikealatvia такая #огромная и очень хитро все расположено, свой #шопинг начинаешь со второго этажа и пока не обойдешь весь второй, а потом и первый этаж ты просто из него не выйдешь! 🤪😯🤷🏽♀️ ⠀ Короче говоря, #маркетинг хорошо работает и выйти от туда живым(читаем как без покупок😁) просто нереально 😁😁😁 ⠀ А мы еще были поражены, чего это так много людей стоят в очереди за едой?🤔 😬 Видимо затерялись среди экспозиций со дня открытия, вот и проголодались 😁 ⠀ ❗️#совет ❗️ ⠀ Если собираетесь ехать на закупки, #рекомендую четко составить план, что вы хотите купить и на сайте ikea.lv сразу найти в каком секторе интересующая вещь находиться, тогда #шоппинг не будет столь долгим,дорогим и утомительным. 😉😝😁
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