Ceturtdaļa ļaužu labāk staigātu kaili nekā bez internetam pievienotas ierīces

FOTO: Ekrānšāviņš no Youtube video

Sākot no palīdzības nokļūt no punkta A punktā B līdz ēdiena pasūtīšanai un saziņai ar draugiem, digitālā vide tagad ir tā iesakņojusies mūsu ikdienā, ka piekļuves trūkums internetam var būt liela problēma. Saskaņā ar Kaspersky Lab jauno pētījumu patiesībā ļaudis pašlaik ir tik ļoti atkarīgi no savienojamības, ka 23% labāk gribētu tikt pieķerti kaili sabiedriskā vietā nekā nepaņemt līdzi pievienoto ierīci, tāpēc ir svarīgāk nekā jebkad agrāk pienācīgi rūpēties par savām ierīcēm un nodrošināt stabilu savienojumu, lai kur mēs būtu un ko darītu.