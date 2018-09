Jonass pēc sadursmes ar Prado iedzīvojies ceļgala savainojumā

"Vienā no trases posmiem bija neliels tramplīns, un es aplī braucu no ārmalas uz iekšmalu, kur lēcu tramplīnā. Prado tobrīd izdomāja, ka viņš no iekšmalas lēks man priekšā, un, braucot pa šo trajektoriju, viņš man šķērsoja ceļu un rezultātā izveidojās sadursme. Ja es viņu būtu ieraudzījis ātrāk, protams, būtu nobremzējis un palaidis garām, jo kritienu piedzīvot negrib neviens, taču es viņu pamanīju tikai tad, kad biju gaisā, un tad jau bija par vēlu. Protams, neesmu priecīgs par šo gājienu no Prado puses un nezinu, ko viņš tobrīd domāja, bet neko vairs nevar mainīt un jāskatās uz priekšu," sacīja Jonass.