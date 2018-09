Slepus apprecējusies skaistumkaraliene Diāna Kubasova

🧖🏾‍♀️ HYDRAFACIAL 🧖🏾‍♀️ My favourite skincare treatment is Hydrafacial. It cleanses, renews and hydrates at the same time. Have you tried this treatment? 🇱🇻 Mans mirdzošas ādas noslēpums - procedūra Hydrafacial. 💕 Tā ir advancētākā neinvazīvā aparātprocedūra, kādu esmu apmeklējusi. 🔝 Tā kā vienmēr esmu steigā, tad man ir svarīgi tas, ka 45-60 minūšu laikā āda tiek pilnīgi sakopta - dziļi attīrīta, atjaunota un mitrināta. Tā ir lieliska procedūra līgavām, lai īpašajā dienā izskatītos lieliski! Viņām @eraesthetic.lv šobrīd piedāvā 4 procedūru kursu, lai sagatavotos īpašajai dienai ar -10% atlaidi! 🎥 Skaties video par to, kā notiek šī procedūra un ko tā dara manā YouTube kanāla (links BIO). ••• Skaistā bilde by @laura_kazmere

