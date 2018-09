Sākas 22. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums

Nākotnes izaicinājumiem pievērsīsies filma "Tīrītāji" (The Cleaners, 2018), kas seko sociālo mediju ēnas pusei - slepenajai satura moderatoru industrijai, un īpatnējā ceļojumā par Krievijas Tālajiem Austrumiem aizvedīs "Kolima. Pa kaulu ceļu" (Kolyma: Road of Bones, 2017), ar ironisku skatu tverot bijušā gulaga nometņu reģiona mūsdienu portretu.

Programmā iekļautas arī divas smalki veidotas, spēcīgas debijas filmas - poļu režisores Martas Prusas novērojošais mākslas vingrotājas Margaritas Mamunas portrets "Par katru cenu" (Over the Limit, 2017), kurā meistarīgi atspoguļota jaunās sportistes iekšējā pasaule, gatavojoties Olimpiskajām spēlēm, kā arī Gabrielas Breidijas poētiskā filma "Izsalkušo spoku sala" (Island of the Hungry Ghosts, 2018) par Austrālijai piederošo Ziemassvētku salu Indijas okeānā, kurā vareni dabas skati mijas ar jaunas psihoterapeites gaitām darbā ar salā izmitinātajiem patvēruma meklētājiem.