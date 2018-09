NMPD direktore: Kaut arī dienests strādā profesionāli, tas atrodas uz izdegšanas sliekšņa

Ilgstoši uz NMPD darbiniekiem attiecies tā sauktais pagarinātais normālais darba laiks, kas pieļāva darbiniekiem strādāt vairāk, nekā to paredz Darba likums, tomēr Satversmes tiesa šo likuma normu no nākamā gada atzinusi par spēkā neesošu. Tieši šis tiesas lēmums bijis viens no faktoriem, kas licis dienestam, kuram akūti trūkst darbinieku, pārskatīt savu darbību un resursus.