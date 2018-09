"Melno cepurīšu balerijā" postroks no Latvijas

Koncertā piedalīsies instrumentālās mūzikas grupa "Tempus" – divu cilvēku apvienība, kas savā skaņā apvieno postroku, matemātisko roku un posthārdkoru. Grupa ievērojamu atzinību ir guvusi, gan spēlējot Latvijā, gan ārzemēs, vienā no lielākajiem instrumentālās mūzikas samitiem Sanktpēterburgā – Post Summit. "Tempus" ir izdoti divi ieraksti. The Future Is Not For Us To See (2015) un Hymn For The Courageous (2017).