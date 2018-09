Aizdomās par cilvēktirdzniecību aizturēti trīs vīrieši, viens no viņiem - garīgās konfesijas pārstāvis

Šā gada augustā Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļas amatpersonas saņēma informāciju no kādas nevalstiskās organizācijas, par to, ka vairāki vīrieši, iespējams, seksuāli izmantojuši kādu bezpalīdzības stāvoklī esošu pilngadīgu vīrieti ar garīgās attīstības traucējumiem.

Ņemot vērā, ka cietusī persona tikusi seksuāli izmantota, esot bezpalīdzības stāvoklī, sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 154.1 panta otrās daļas – par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, par ko Krimināllikumā paredzēts sods brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Tāpat kriminālprocess ierosināts pēc Krimināllikuma 160.panta piektās daļas – par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Par to personas var tikt sodītas ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.