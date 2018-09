BITE stiprina partnerību ar “Apple” un Latvijā sāk piedāvāt šī ražotāja risinājumus biznesam

Neatkarīgi no tā, cik “Apple” ierīces ir uzņēmuma īpašumā – desmit vai desmit tūkstoši, ierīču pārvaldības risinājumi, kas balstīti “Apple Business Manager” platformā, nodrošina efektīvu to attālinātu kontroli, kas būtiski atvieglo organizācijas darba ikdienu. Proti, lai sagatavotu jaunas ierīces darbam, regulāri veiktu nepieciešamos programmatūru atjauninājumus, kontrolētu ierīcēs pieejamo saturu, administrētu to lietotāju tiesības u.tml., uzņēmuma IT administratoram vairs nav jāstrādā ar katru ierīci atsevišķi un klātienē – visas šīs darbības var veikt centralizēti un attālināti. Piemēram, ierīci darbam var sagatavot pat neizņemot to no iepakojuma.