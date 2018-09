Vai un kā cilvēki “melo” caur telefona vai datora ekrāniem? Vai dzīve aiz “Instagram” un “Facebook” ievietotajām bildēm patiešām ir tik rožaina, kā izskatās no malas? Un vai tiem, kuri aktīvi publisko savas privātās dzīves nianses, nav bail no tā, ka skaudība, ko kāds sajutis, varētu "materializēties"? Vai dzīve virtuālajā realitātē tiešām ir neatņemama mūsdienu pasaules sastāvdaļa, vai gluži otrādi - tāda kā slimība, no kuras jātiek vaļā pēc iespējas ātrāk?