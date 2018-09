15 lietas, kurām nevajadzētu atrasties tavā guļamistabā

Ja spilvens vairs neatgūst formu pēc tā pārlocīšanas, tad no tā laiks atbrīvoties. Spilvens ir laba miega atslēga, bet ciets un novecojis spilvens nospiedīs kaklu un uz tā būs ievērojami grūtāk aizmigt, turklāt vismaz trešdaļu vecu spilvenu sastāva veido putekļu ērcītes un atmirušās ādas daļiņas.

Izmētāti krāmi un sīkumi ir viens no no iemesliem, kāpēc pieaugušie saskaras ar trauksmi un nekvalitatīvu miegu. Veic pilnu krāmu pārbaudi – apskati papīra lapas, drēbju kaudzes, vadus un citus sīkumus, kurus ir vērts ziedot, izmest ārā vai atrast tiem piemērotu vietu skapī vai atvilktnē.

Apģērbu kaudzēm nevajadzētu pārņemt guļamistabu, it īpaši, ja tās ir drēbes, kuras jau vairāk nekā gadu nav valkātas. Sašķiro apģērbu un nodod drēbes labdarībai.

Dažkārt ir grūti atteikties no pirmā mobilā telefona, kuru tētis atdeva, kad soļoji uz ceturto klasi, vai klēpjdatora, kuru grasies izjaukt pa detaļām jau trīs gadus. Kaut arī vecai tehnikai var būt sentimentāla vērtība, tomēr realitātē tie ir tikai krāmi, kas lieki aizņem vietu. Eksperimentālām vajadzībām glabā datoru garāžā vai kādā noliktavā, savukārt citas ierīces atdod speciālajā elektronikas nodošanas punktā. Arī daži telefonu sakaru operatori pieņem vecos telefonus un citas ierīces.

Diemžēl guļamistabu nav ieteicams dalīt ar mīļdzīvniekiem – 2014. gadā Kanzasas Universitātes pētījumā noskaidrots, ka 63% no pētījuma dalībniekiem, kas guļ vienā telpā ar mājdzīvniekiem, ir sliktāks miegs nekā tiem, kas guļamistabu dala ar otro pusīti vai guļ vieni. Aptuveni 30% respondentu atzina, ka viņus dzīvnieks pamodina nakts laikā vai agrās rīta stundās, bet 5% no viņiem atklāja, ka nespēj iemigt pēc tam, kad to miegu iztraucējis mājdzīvnieks. Šis nav vienīgais iemesls, kādēļ dzīvnieki nav labi guļamistabas kompanjoni – tie spēj laika gaitā raisīt alerģiju.