Zatlers: Veselības aprūpes organizācija ir tik draņķīga kā vēl nekad

Zatlers kritiski vērtēja pašreizējās valdības darbu medicīnas reformu jomā, uzsverot, ka ir jādomā ne tikai par papildu naudu, bet arī par to, daudz mums ir ārstu un kādā veselības aprūpes "rāmī" šie ārsti strādā.

Šobrīd neviens nerunā par to, cik efektīvi tiek izlietota nauda veselības aprūpes sistēmā, un arī partiju programmās pirms 13.Saeimas vēlēšanām veselība ir tikai lozungu līmenī - "uzlabosim", "palielināsim algas". "Mums medicīnas organizēšanā tiešām pietrūkst kompetentu cilvēku. Lielākā daļa ārstu un māsu ir ļoti augsti kvalificēti, bet organizācija ir tik draņķīga, kā vēl nekad nav bijusi," norādīja Zatlers.

Viņaprāt, valsts apdrošināšanas sistēma, kas balstās uz sociālā nodokļa nomaksu, ir pareizs virziens, bet tas ir tikai viens no mehānismiem, kā motivēt cilvēkus strādāt. "Tiek runāts par to, ka ir jārada jaunas, labi atalgotas darbavietas, bet ir arī jautājums par to, kā motivēt cilvēkus paaugstināt savu kvalifikāciju un kā motivēt viņus vispār strādāt. Mums ir pietiekami daudz cilvēku, kas vispār nestrādā," atzīmēja eksprezidents.