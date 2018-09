“Latvijas Goda aplis” aicina uz Kocēnu un Alūksnes novadu

No pulksten 15.30 pie Kokmuižas alus pagraba svētkus pieskandinās dziesminieki Kārlis Kazāks, Anete Kozlovska, Mārtiņš Dambis un LEILALI jeb Leila Alijeva, no pulksten 17 parkā pie Kokmuižas pils uzstāsies vinila plašu dīdžejs Artūrs Oliņš, sintpopa duets “Tehnikums” un improvizācijas teātris “ViA Gars”, pulksten 18 pils parterā skaistākās operu ārijas un latviešu komponistu kamermūzikas šedevrus par godu simtgadei izpildīs soprāns Evita Pehlaka, tenors Andris Ludvigs un pianists Ventis Zilberts, bet pulksten 20.30 uz skatuves pie Kokmuižas alus pagraba notiks svētku noslēguma koncerts, kurā uzstāsies Normunds Rutulis, Elza Rozentāle un Jelgavas bigbends.

Arī Alūksnes novada Ates muzejā svētki sāksies pulksten 13, kad pircējus gaidīs amatnieku un mājražotāju tirdziņš. No pulksten 14 apmeklētājus priecēs Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvi un viesi, pulksten 16 sāksies umurkumura aktivitātes, pulksten 16.30 uzstāsies Rēzeknes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dziga”, pulksten 18 būs iespējams noskatīties Cēsu teātra piedāvāto dziesmuspēli “Mucenieks un muceniece”, kas tapusi pēc Ādolfa Alunāna lugas motīviem, bet pulksten 19.30 uzstāsies par ekoloģiskās mūzikas grupu sevi dēvējošā “Ducele”.

Festivāls “Latvijas Goda aplis” ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām. Festivāls turpināsies līdz šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā “Staro Rīga”. Attiecīgi arī “Latvijas Goda apļa” pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu “Latvijas Goda aplis” rīko biedrība “Staro 100” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju.