Ceļu būvētāji: Neziņa par finansējumu neļauj lemt par investīcijām nākotnei

Viņš norādīja, ka runa ir par 120-140 miljoniem eiro gadā, kas esot aptuveni trešdaļa no visiem pasūtījumiem. Patlaban neesot zināms, kāds būs no Eiropas Savienības fondiem pieejamais finansējums ceļu būvei un vai tāds vispār būs. Taču uzņēmējiem par investīcijām nākotnei jālemj jau patlaban - gan par tehnikas pirkšanu un līdz ar to kredītu un līzingu izmantošanu, gan arī par personāla algošanu un apmācīšanu.