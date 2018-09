Uz Brīvības ielas maģistrāles Rīgas centrā sakaujas velosipēdists un BMW vadītājs

Riteņbraucējs uzsver, ka pa brauktuvi pārvietojies saskaņā ar noteikumiem. Kā redzams video, BMW vadītājs acīmredzot bijis pretējās domās, nogriezis velobraucējam ceļu un sācis lamāties. Velobraucējs uzsitis pa automašīnu, pēc kā tās vadītājs nobraucis malā un situāciju mēģinājis atrisināt kautiņā. Kad ticis informēts, ka notiekošais tiek filmēts, autovadītājs atmeta ieceri pārmācīt riteņbraucēju un no notikuma vietas aizbrauca.

Jau ziņots, ka, pretēji solītajam, Rīgas dome, atjaunojot ielas segumu Brīvības ielā, veloceliņu vietā paplašinājusi brauktuvi līdz piecām joslām, vienu no tām atvēlot sabiedriskajam transportam. Ja vien ceļa zīmes nenorāda citādi, velosipēdistiem pa sabiedriskā transporta joslu braukt nav atļauts, tāpēc Rīgas domē iesaka - jābrauc vai nu pa brauktuvi starp labo joslu un sabiedriskā transporta joslu, vai arī pa ietvi.

Daļa riteņbraucēju, kuri pa pilsētu ikdienā pārvietojas ar velosipēdu un brauc ātri, no braukšanas pa ietvi izvairās, lai neapdraudētu mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus - gājējus. Taču Brīvības ielas satiksmes organizācija riteņbraucējiem ir bīstama, norāda organizācijas "Pilsēta cilvēkiem" aktīvisti.

Vēl pērn, cīnoties par telpu riteņbraucējiem, aktīvisti velojoslas uz Brīvības ielas uzzīmēja paši, taču pašvaldība tās nekavējoties no brauktuves "nokasīja".

Par to, ka Brīvības ielu vajadzētu padarīt cilvēkiem un videi draudzīgāku, ierīkojot tur velojoslas, portālā Manabalss.lv parakstījušies vairāk nekā 2500 cilvēku. Šo iniciatīvu šā gada jūnija sākumā iesniedza izskatīšanai Rīgas domē, taču pašvaldība mērķtiecīgi izvairās iedzīvotājus uzklausīt.

Viens no domes deputātiem, Ušakova partijas biedrs Mihails Kameņeckis, pirms divām nedēļām sabiedriskajiem medijiem paudis viedokli, ka iedzīvotāju mēģinājumi piespiest domi pildīt gadiem solīto ir tikai daļa no priekšvēlēšanu aktivitātēm. "Negribam atbalstīt procesu, ka kāds ar to veloceliņu grib iebraukt Saeimā," paziņojis Kameņeckis.