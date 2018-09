Aptauja: Par pēdējās desmitgades priecīgāko notikumu latvieši uzskata Porziņģa iekļūšanu NBA

Aicināti novērtēt savu apmierinātību ar dzīvi skalā no viens līdz desmit, divi no trim Latvijas iedzīvotājiem jeb 63% aptaujāto sniedza optimistisku vērtējumu, atbildēm variējot no sešām līdz desmit ballēm. Kopumā vērtējumu vidējā vērtība ir 6,10 balles, kas, atskatoties uz pēdējiem gadiem, ir pieaugums (2016.gadā tā bija 5,94).