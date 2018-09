Tikšanās ar lietuviešu dzejnieku Tomu Venclovu

1977. gadā Venclova emigrē uz ASV. Pēc dažiem gadiem kļūst par krievu un poļu literatūras pasniedzēju Jeilas universitātē, kuras profesors emeritus viņš ir vēl šobaltdien, strukturālisma skolas pārstāvis. Krievu dzejas pētniecībā globāli nozīmīga ir viņa krieviski sarakstītā grāmata „Nenoturīgais līdzsvars: astoņi krievu dzejas teksti” (Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов – par Puškina, Ņekrasova, Feta, V. Ivanova, Pasternaka, Cvetajevas, Ahmatovas un Brodska dzeju). Polonistu grāmatplauktā angliski rakstītā monogrāfija „Aleksandrs Vats: svētbilžu grāvēja dzīve un māksla” (Aleksander Wat: Life and Art of an Iconoclast).