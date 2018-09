Nastavševs un “Ezeri” Liepājas koncertā mudinās padejot

Vladislavs Nastavševs ir viens no atzītākajiem mūsdienu teātra režisoriem. Par savām izrādēm viņš Latvijas teātros saņēmis gan “Spēlmaņu nakts”, gan “Dienas” gada balvu kultūrā. Kopā ar Tomu Auniņu viņš ieguvis arī Spēlmaņu nakts balvu "Gada muzikālās partitūras autors" izrādei “Asins kāzas”.

Mūsdienu mākslas festivāls “Liepājas Mākslas forums” no 28. līdz 30. septembrim Liepājas koncertzālē piedāvās vairāk nekā desmit dažādu žanru notikumus un aicinās klātienē sastapt spilgtus māksliniekus no Latvijas un savu žanru līderus no ārvalstīm. Festivāls sola pārsteigt ar Eiropas un pasaules skatuves mākslas šedevriem, izpaužoties gan mūzikā un dejā, gan teātrī, kino, vizuālajā mākslā un vēl nepieredzētās dažādu žanru saplūsmēs. Festivālu organizē SIA “Lielais Dzintars”, tas tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Liepājas pašvaldības un Liepājas Kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu. Visa festivāla programma pieejama mājas lapā lielaisdzintars.lv.