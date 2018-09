Laupīšana, dzimumnoziegumi un huligānisms uz ceļa: pēdējo četru gadu laikā notiesāti trīs garīdznieki

Vienā no gadījumiem notiesāts evaņģēlists-mācītājs, kurš, izmantojot elektrošoka ierīci, aplaupīja pārtikas veikalu, no kases nolaupot gandrīz 274 eiro. Šajā gadījumā tiesa laupītājam piesprieda desmit mēnešus ilgu brīvības atņemšanu.

Augustā Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa saņēma informāciju no kādas nevalstiskās organizācijas par to, ka vairāki vīrieši, iespējams, seksuāli izmantojuši bezpalīdzības stāvoklī esošu pilngadīgu vīrieti ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izmeklētāji 29.augustā Rīgā un Rēzeknē kopumā aizturēja trīs personas - 1945.gadā, 1955.gadā un 1958.gadā dzimušus vīriešus. No tiem viens ir kāds garīgās konfesijas pārstāvis, otrs ir bezdarbnieks, bet trešais - strādājoša persona.

Ņemot vērā, ka cietusī persona tikusi seksuāli izmantota, esot bezpalīdzības stāvoklī, sākts kriminālprocess par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem.