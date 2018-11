Rīgā janvārī uzstāsies komponists Jozefs van Visems

Savas radošās karjeras laikā viņš ir sniedzis vairāk kā tūkstoti koncertu visā pasaulē, to skaitā prestižajos festivālos All Tomorrow's Parties un Primavera Sound. Novembrī Beļģijas izdevniecības Consouling Sounds paspārnē klajā nāks Jozefa van Visema jaunais autormūzikas albums We Adore You, You Have No Name.