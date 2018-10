Amerikāņu rakstnieces Mišelas Geiblas romāna “Dzīvoklis Parīzē” pamatā ir patiesi notikumi – 2010. gadā Parīzē patiešām atrada dzīvokli ar nevienam nezināmu, miljoniem vērtu Džovanni Boldini gleznu, kurā attēlota reiz slavena kurtizāne Marta de Floriāna, un brīnišķīgām mēbelēm. Tas bija stāvējis neskarts septiņdesmit gadus... No Ņujorkas uz Parīzi dodas Sotheby’s izsoļu nama eksperte Eiprila – tieši viņai uzticēts pārraudzīt, novērtēt un klasificēt visu dzīvoklī atrasto. Eiprila ir sajūsmā: nezināmas senlietas, Parīze... un iespēja pabūt tālumā no vīra, kurš tikko atzinies sānsolī. Parīze jauno sievieti sagaida ar krāšņiem pārsteigumiem. Dzīvoklis ir dārgumu pilns, ik lieta ir sena, vērtīga un interesanta, bet visvairāk Eiprilu sajūsmina atrastais portrets, kurā attēlota sieviete, un šīs pašas sievietes dienasgrāmatas, vaļsirdīga, asprātīga un šarmanta liecība par 19. gadsimta beigu Parīzi, Folies Bergère jautrajām meičām un lieliskajām izrādēm, māksliniekiem, aktieriem, rakstniekiem un citām slavenībām. Viņu vidū ir garlaicīgais mesjē Prusts, līksmie un talantīgie uzdzīvotāji Emīls Zolā, Edgars Degā... Dzīvokļa mantinieku advokāts, mesjē Liks Tebo, šarmants un mūsdienīgs kungs, ir vienīgais, kas nopietni ieklausās Eiprilas idejās par to, kas darāms ar atrastajām vērtslietām, bet vienlaikus viņam ir arī ļoti uzstājīgs viedoklis par daudz ko citu, kas Eiprilai būtu vai nebūtu jādara. Rit dienas, Eiprila arvien vairāk iejūtas Parīzē, tomēr viņai pietrūkst Troja. Bet Liks Tebo no sirds cenšas kliedēt Eiprilas drūmo garastāvokli. Vai tiešām Parīzē atrodamas īstās atbildes uz visiem dzīves jautājumiem? (ZVAIGZNE ABC)

Kad četrpadsmit gadu vecumā Luīze Vandsvērta aizbēga no ģimenes kopā ar savu skolotāju Maiku, meitenei šķita, ka šis vīrietis ir viņas mūža mīlestība. Tikai vēlāk viņa saprata, kādas briesmas slēpj šādas attiecības. Luīzes pasaule sabruka. Pēc daudziem gadiem sieviete nolemj stāties pretim savām bailēm un uzmeklēt Maiku. Ieraudzīdama vīrieti kopā ar jaunu skolnieci, kas tik ļoti atgādina viņu pašu, Luīze saprot, ka Maiks nav mainījies un tikai viņas spēkos ir izglābt šo meiteni... K. L. Teilore ir piecu starptautisku bestselleru autore, un viņas romāni tulkoti vairāk nekā 25 valodās. Rakstniece ir studējusi psiholoģiju: šīs zināšanas neapšaubāmi ļāvušas viņai radīt darbus, kuri ir mūsdienīgi, satricinoši un spēj aizkustināt ikvienu lasītāju jebkurā pasaules malā. Teilores romāns Bailes ir emocionāli uzrunājošs stāsts par cilvēka vēlmi būt mīlētam: un to, cik daudz viņš ir gatavs darīt, lai sajustu kaut vai mīlestības ilūziju. (KONTINENTS)

“Gaisma un niknums” ir ideāls lasāmais tiem, kas no grāmatas gaida ko vairāk par izklaidi, tiem, kuri vēlas baudīt bagātu valodu un daudzslāņainu tekstu. Tā galvenie varoņi Loto un Matilde ir pāris, un viņu kopīgais stāsts ilgst jau apmēram ceturtdaļgadsimtu. Nosacīti romāna pirmā daļa – “Gaisma – vēsta par to, kā uz dzīvi un mīlestību visa mūža garumā raudzījies Loto, Lanselots, talantīgs dramaturgs, mammas mīļais dēls, milzu bagātību mantinieks, Čolija labākais draugs un Matildes mīļotais. Otrā daļa – “Niknums” – ir Matildes stāsts. Ideāla laulība... tai vienmēr būs savi noslēpumi, savas ēnas puses un arī sava slepenā gaisma, un nemaz nav no svara, cik gadu jau kopā pavadīts. Lai gan Matildes un Loto kopdzīve ir intensīva un iekšējiem notikumiem bagāta, no ārpuses tā izskatās... ideāla. Pat tuvi draugi ir gatavi slēgt derības par to, ka šī ir tā pasakās un lubenēs apdziedātā mīlestība. Un nevar sacīt, ka tā nav. Viņi mīl viens otru. Gandrīz vai kopš pirmās tikšanās. Taču viņi ir tik ļoti... tik neiespējami dažādi. Nevērīga gaisma un vērīgs niknums. Dzirdīgas ausis un jutīgi pirksti. Seni aizvainojumi un kāds, kas tiem aiztraucas pāri, bezrūpīgi šļakstīdams saules gaismu. Karš, kurš sākas nepieteikts un izbeidzas tikai ar ienaidnieka nāvi vai bezierunu kapitulāciju. (ZVAIGZNE ABC)