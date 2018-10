Ceļotājiem tagad ir iespēja nakšņot bijušā Skotijas karaļa sievas pilī

Populārā aplikācija Airbnb nu jau desmit gadu ļauj māju īpašniekiem iejusties viesnīcnieka lomā un izīrēt savu īpašumu ceļotājiem par pašu noteiktu cenu. Nu šajā mājaslapā ir miljoniem dažādu naktsmītņu piedāvājumi, no kuriem daži īpaši izceļas ar to unikālo arhitektūru, nakšņošanas piedāvājumu vai pat naktsmītnes atrašanās vietu. Kāds Airbnb piedāvājums no Skotijas pavisam noteikti ir piesaistījis tūristu uzmanību – britu ģimene piedāvā ceļotājus izmitināt viņu īpašumā esošajā 13. gadsimta pilī, kur savulaik ir dzimusi Skotijas karaļa Roberta II sieva Elizabete Mūra.