Pasniegs Eižena Āriņa balvu datorikā

"Tehnoloģijas ir svarīgs instruments, kā veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku, tostarp uzlabot dzīves kvalitāti katram no mums. Ir gandarījums ar ikgadējās balvas novērtējumu izcelt cilvēkus, kuri šobrīd ar savu darbu IT nozarē - gan zinātnē, gan biznesā - veicina Latvijas konkurētspēju. Sinerģija starp zinātni un biznesu veido jaunus risinājumus un izglītības bāzi turpmākajai nozares attīstībai," sacīja "Emergn" valdes priekšsēdētājs Pēteris Krastiņš.

Kompānijā minēja, ka viens no balvas pretendentiem ir Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais direktors Modris Greitāns, kurš vadījis un realizējis dažādu veidu zinātniski pētnieciskos projektus saistībā ar modernu signālu apstrādes metožu attīstīšanu un to pielietojumu, tostarp strādājis vairākos starptautiskos pētniecības projektos. Tāpat viņš ne tikai piesaista, bet arī sniedz iespēju attīstīties topošajiem zinātniekiem, jo vairāk nekā puse no kopumā 80 zinātnieku kolektīva ir jaunieši ar nesen vai tikko iegūtu augstāko izglītību. Viens no Greitāna vadībā gūto nozīmīgo pētniecisko sasniegumu piemēriem ir pirmās pašbraucošās automašīnas Latvijā risinājums, kas atzīts par vienu no Latvijas zinātnes 2017.gada nozīmīgākajiem sasniegumiem.