Koncertzāles "Lielais dzintars" vadītājs: Trūkst stratēģiskas vīzijas Liepājas kultūrpolitikā

Pēc viņa paustā, Liepāja bija viena no pirmajām pilsētām, kas izstrādājusi savu kultūrpolitiku, tomēr šobrīd tā jau ir novecojusi.

Viņš pauda, ka 2018. gads koncertzālei bijis ļoti veiksmīgs. Tikko Liepājas Simfoniskais Orķestris atgriezies no turnejas Indijā, piedzīvots vēsturiskais Pētera Vaska pirmatskaņojums un Andra Nelsona viesošanās, kā arī koncertzāles trīs gadu jubilejas svinībās gaidāms Ņujorkas ansambļa "Bang on a Can All-Stars" koncerts.